Altay’a Kemal Zorlu’dan kenetlenme çağrısı

Altay'ın 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine kulüpte yönetim krizi yaşanırken, camianın duayen isimlerinden Kemal Zorlu kenetlenme çağrısı yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altay’da yönetime talip çıkmaması üzerine ortaya çıkan yönetim krizinin kulübe büyük zarar vereceğini söyleyen Kemal Zorlu, “Kongrede yaşananlar Altaylılık duruşuna yakışmamış, kulübümüzün imajına zarar vermiştir. Öncelikle birlik beraberlik içinde hareket ettiğimizi herkese göstermeli ve imaj tazelememiz gerek. Kaostan kurtulup, huzur ortamı yaratmak, sorunların aşılması yönünde atılacak ilk adımdır. Altay huzur ortamının sağlanması, camianın birlik ve beraberlik içinde ortak akıl üretmesiyle kurtulur. Kısır çekişmeler, kavgalar ve suçlu aramak borç yükünün kaldırılması yönünde hiçbir fayda sağlamaz” mesajı verdi.

“HİZMET ETMEK İSTEYEN ÇIKACAKTIR”

“Altay gibi büyük bir kulübe hizmet etmek isteyenler elbette çıkacaktır” diyen Kemal Zorlu, “Bu ortamda taşın altına elini koyacak kişiler, huzur ortamı ister. Siyah-beyazlı renklere gönül veren herkesin desteğini alacağını bilmek ister. Bu nedenle camianın tüm dinamikleri, Altaylılık duruşu içinde hareket etmelidir. Bizler yaşımız itibariyle bu yüksek tempolu işi yerine getirecek zamanı geçtik. Ancak tecrübelerimizle yol gösterici olabiliriz. Deneyimlerimizden yararlanmak isteyen herkese kapımız açık” dedi.

Kemal Zorlu, “Eldeki değerleri korumak istiyorsak, kaybedecek hiç zamanımız yok. Kalecimiz Mateusz Lis’in bedelsiz serbest kalmaması için kendisine 15 Mayıs’a kadar ödeme yapılması gerektiği şeklinde haberler yayınlanıyor. Takımda tutulması gereken tüm oyuncular için aynı şey geçerli. Gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de şampiyon olabilecek bir takım yaratmak için eldeki kadronun iskeletini korumak gerek. Eğer kısır çekişmeler yüzünden geç kalırsak, Altay daha önce yaşadığı kabus günlerine geri dönebilir” ifadesini kullandı.