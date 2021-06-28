Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu yeniden seçildi

18 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Altay'da Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşandı. İzmir Atatürk Stadyumu'nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda yapılan kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu, yeniden başkan seçildi. 2016 yılında başkanlık görevini yürütmeye başlayan Özgür Ekmekçioğlu, göreve geldiği günde 3. Lig'de bulunan siyah-beyazlı takımı, 5 yıl içerisinde Süper Lig'e taşıdı. Özgür Ekmekçioğlu, kongrede kullanılan 110 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

“30 Ekim’de evimize dönüyoruz”

Kürsüde bir konuşma yapan Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu arkadaşlarına, ailesine, camiaya ve taraftara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Ekmekçioğlu, 2016 yılında verdikleri Süper Lig'e çıkma sözünün tuttukları için mutlu olduklarını belirtti. Ekmekçioğlu, yapımı tamamlanmak üzere olan Alsancak Stadyumu hakkında da konuşarak, “İnşallah 30 Ekim’de evimize dönüyoruz. Sözümüz yerde kalmadı. En büyük gurur bu oldu” dedi.

Toplam borç 174 milyon lira

Kulübün mali tablosunu da açıklayan Ekmekçioğlu, “Bugün geldiğimiz noktada mali anlamda kulübümüzü Süper Lig’e taşımak gerekiyordu. 2 Şubat’tan itibaren 88 milyon TL borcumuz vardı. Ara transfer, maç başı paraları, galibiyet ve şampiyonluk primleri, deplasman masrafları, SGK ve vergi giderleri, sağlık giderleri, saha bakımları gibi maliyetlerimiz oldu. Toplamda 174 milyon TL kulübümüzün borcu var. Devam eden sözleşmeler de 25 milyon TL. Devam eden davalarımız var, kazanacağımız davalarımız var” diye konuştu.

“Kimse bu kulübün divanına ve başkanlık makamına hakaret edemez”

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden gelen tepkiler olduğuna da değinen Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sosyal medyaya göre kulüp yönetmiyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde kulübü yönetiyoruz. Sosyal medyada edilen hakaretleri asla kabul etmiyorum. Gereken hukuki mücadeleyi vereceğiz. Kimse bu kulübün divanına ve başkanlık makamına hakaret edemez. Ben buna müsaade etmem. Bugünden sonra kulübümüzü çok daha iyi temsil etmek zorundayız. Bambaşka bir ortamdayız, Süper Lig’deyiz. Ben yapıcı eleştiriye sonuna kadar varım. Denetim raporlarımızda her zaman şeffaflıktan yanayız. Bu kulüp özel hesap dönemine geçiyor. Bunlar oturdukça hesaplar daha da şeffaflaşacak. Kulübümüzün tüm değerlerine sahip çıkmalıyız.”

Ekmekçioğlu'nun konuşmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Ekmekçioğlu’na plaket takdim etti.

Yeni yönetim kurulu

Altay'da yeni yönetim kurulu listesi ise şöyle: Özgür Ekmekçioğlu (Başkan), Cem Torunoğlu, Levent Doğanoğlu, Gökhan Kışla, Zeki Sökmen, Murat Sarıçelik, Maksut Karaosman, Murat Günaçtı, Çağatay Akar, Kenan Tiyanşan, Ali Cenk Kentli, Kerem Sancak, Fırat Sancak, Ömer Emre Kubba, Onur Uyanık ve Aykut Dikencik.