Altay’da gözler Mustafa Denizli’de

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra bu kez teknik adam olarak dönen ve İzmir temsilcisinin 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Mustafa Denizli’nin sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek. Görevi kabul ederken kulüpten ücret talep etmeyen ve kendisine verilmesi gereken ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig’de de kulüpte kalması bekleniyor.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Mustafa Denizli her zaman bu kulübün bir parçası. Tabii ki de hocamız bu kulüpte her zaman var olacak. İstediği şekilde bu kulüpte devam edecek. Devam etmek istediği sürece devam edecek” derken, 71 yaşındaki Mustafa Denizli’nin siyah-beyazlı kulüpte farklı bir görev alabileceği de öğrenildi. Deneyimli teknik adam, Play-Off’lar öncesi verdiği bir röportajda, “Altay’da hedefimize ulaştığımız zaman belki unvanım değişir. Bundan sonra İzmir’den ayrılmayı hiç düşünmüyorum” ifadelerine yer vermişti.

İLAÇ GİBİ GELECEK

Süper Lig’e 18 yıl sonra geri dönen Altay, mali anlamda da büyük bir rahatlama yaşayacak. Başkan Özgür Ekmekçioğlu son olarak kulübün borcunun 88 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Süper Lig’de yeni sezonda 18 milyon TL ayak bastı parası alacak siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan sezon boyunca 36 milyon TL kesin gelir elde edecek. Alacağı galibiyet ve beraberliklere göre Altay’ın yıllık geliri en az 60 milyon TL olup, tribün ile ekstra sponsor gelirleriyle yıllık kazancı 100 milyon TL’ye kadar ulaşacak. İzmir ekibi başarılı bir sezon geçirmesi halinde toplam borcunu kapatabilecek.

AYAKLARI YERE BASACAK

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda Süper Lig’de ayakları yere basan bir takım olacaklarını söyledi. Başkan Ekmekçioğlu, “Biz Süper Lig’de ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini ön plana çıkaran bir Altay yaratmaya çalışacağız. Çok üst düzey transferlerdense bizim politikamız daha reel olacak” mesajı verdi.