Altay’da maç gecesi şok karar! Osman Özköylü gönderildi

TFF 1. Lig’de zirve yarışı veren Altay’da yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Ligde bugün deplasmanda Akhisarspor’la karşılaşacak siyah-beyazlı takımla dün Manisa’daki bir otelde kampa giren Osman Özköylü, akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi.

Yönetim, ayrılık kararı konusunda gerekçe göstermeden deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. İlk iki iddiası azalan ve Play-Off oynaması beklenen Altay’ın kalan haftalar için teknik adam arayışına girdiği belirtildi.

Teknik direktör Yücel İldiz’in yerine 21. haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi gördü.

İzmir temsilcisi ligde son 3 maç öncesinde 57 puanla 4. sırada yer alıyor.

KENDİSİ VE TARAFTAR ŞAŞKIN

Tüm maçların aynı saatte oynanacağı günde Süper Lig yolunda Samsunspor ve Adana Demirspor’un puan kaybını bekleyecek olan Altay’da teknik direktör Özköylü, yönetimin bu kararı sonrasında şaşırdı! Kararın nedenini sorgulayan teknik adama cevap verilmezken, Altay taraftarı da bu kararın orta çıkmasıyla tepki gösterdi.