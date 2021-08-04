Altay’da Mustafa Denizli 7’de 7 yaptı

Altay, deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından oynadığı 7 maçtan da galip ayrıldı.

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Süper Lig ekiplerinden Altay’da geçen sezon göreve gelen teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 5 resmi, 2 de özel karşılaşma olmak üzere toplam 7 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Geçen sezon 1’inci Lig’de normal sezonun bitimine 2 hafta kala dümene geçen Mustafa Denizli, üst üste aldığı 1-0’lık Ümraniyespor (D) ve 4-3’lük Bandırmaspor galibiyetleriyle takımını Play-Off’a taşıdı.

Deneyimli teknik adam önderliğinde Play-Off yarı finalde İstanbulspor’u evinde 3-2, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek tur atlayan İzmir ekibi, İstanbul’da oynanan finalde Altınordu’yu tek golle dize getirip 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Giresunspor’u 3-0 mağlup ederken, dün de Fraport-Tav Antalyaspor’u 1-0 yenerek olumlu sinyaller verdi.