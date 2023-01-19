Altay’da şirketleşme planı

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Altay'da, artan borçlara çözüm bulabilmek için şirketleşme fikri tartışılmaya başlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’den geçen sezon 400 milyon TL’ye yakın borçla TFF 1’inci Lig’e düşen Altay’da camia, kulübün borçlarından kurtulmak için şirketleşme yolunu masaya yatırdı.

Siyah-beyazlı yönetim ve Yüksek Divan Kurulu üyelerinden oluşan 14 kişi, kulüp binasında bir araya gelerek borçları temizlemek adına fikir alışverişinde bulundu. Camianın önemli isimlerinin kulübün kurtuluşu için şirketleşmenin kaçınılmaz olduğu konusunda fikir birliğine vardığı, borç yükü nedeniyle bu fikre karşı çıkan olmadığı ifade edildi.

Eski yabancı oyuncularına olan yaklaşık 11 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yasağı bulunan, mali kriz nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalan ve mevcut kadrosundaki futbolcuları kaybetme riski devam eden Altay’ın acil borçlarını kapatmak için farklı alternatifler gündeme getirildi.

Kulübün doğal gaz, elektrik, personel maaşları gibi acil borçlarını ödemek için kampanya yapılması planlanırken, genel kurul üyelerinin aidat borçlarınının 10 katını ödemeleri fikri de ortaya atıldı.

FARKLI SEKTÖRLERDE YATIRIM PLANI

Altay’ın tüm borçlarının temizlenmesi içinse futbolun yanı sıra üniversite, hastane, demir çelik gibi farklı sektörlere yatırım yapan bir şirket kurulması gündeme geldi. FIFA borçlarını temizlemesi için 50 bin Euro verecek 100 Altaylı bulunması da düşünüldü. 16 Ocak’ta 109 yaşına basan kulübün şirketleşmesi halinde hakim hisseye sahip olacak kişilerin yanı sıra dışarıdan yerli-yabancı yatırımcı bulunabileceği ifade edildi.