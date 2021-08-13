Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında yarın evinde Kayserispor'la karşılaşacak olan Altay, yeniden anlaştığı teknik direktör Mustafa Denizli ve 9 yeni transferi için toplu imza töreni düzenledi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen törene Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Siyah-beyazlılar, teknik direktör Mustafa Denizli ile 1 yıllık sözleşme yenilerken, İzmir ekibinin yeni transferleri Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano, Fildişi Sahilli santrfor Daouda Bamba ve ön libero Serge Aka, Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve forvet arkası Cesar Pinares, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve İranlı sol bek Mohammad Naderi sözleşme imzaladı.

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU: MUSTAFA DENİZLİ İLE 1 SEZON DAHA YAŞAYACAK OLMAK BÜYÜK BİR GURUR

Teknik Direktör Mustafa Denizli ile sözleşme yenilemenin heyecanını yaşadığını ifade eden Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Sevgili Mustafa Denizli ile 1 sezon daha yaşayacak olmak bizler için büyük bir onur ve büyük bir gurur. Geçen sezon da hocamızla attığımız imza bizim için sonsuza kadar geçerli. Bir Altaylı olarak sevgili hocamız bizim için kulübümüzün bir efsanesi. Ben burada çok heyecanlıyım. Her Altaylı’nın hayalidir kendisiyle bu masada beraber olmak. Bizi kırmadan yola devam ettiği için çok teşekkür ediyorum. Uzun sürecek birlikteliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MUSTAFA DENİZLİ: BU İMZA FORMALİTE

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yapılan imza töreninin formalite olduğunu ifade ederek, “Bu camianın içinden çıkan insanlar için verdiği sözler geçerlidir. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Geçen sezon kulübümüzün bana çağrısı kulübe dönmeme, mücadele etmeme ve düşündüğümüz hedefe varmamıza önemli bir kapı eşiği oldu. Düşündüğümüz hedefe vardık. Müthiş gurur verici bir gelişmeydi” diye konuştu.

“YOLA ÇIKIYORSANIZ, YOLA ÇIKTIĞINIZ KİŞİLER VE HEDEF ÇOK ÖNEMLİ”

Süper Lig’de uzun yıllar kalıcı olmak için ve futbolseverlere keyif vermek için yeni bir takım oluşturduklarını dile getiren Mustafa Denizli, “Başkanımız ve yönetimimiz düşüncelerimizi gerçekleştiren imzaları attırdılar. Belki arada 1-2 transfer gerçekleşmedi, olmayabilir. İstediklerimiz büyük ölçüde gerçekleşti. Teşekkür ediyorum. Yola çıkıyorsanız, hedefiniz varsa, yola çıktığınız kişiler ve hedef çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“BU KADROYA GÜVENİYORUM”

Başarılı olmak için takım halinde hareket etmenin önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, “Altay’ın başarılı olması için buradaki herkesin mutlu olması lazım. Bu ekip meselesidir. Tek başına Mustafa Denizli’nin başaracağı bir iş değildir. Bu kadroya güveniyorum . Yarın Altay camiası yeni bir heyecana başlayacak. Başlangıç önemli ama bitirme çok daha önemlidir. Takımımın hakeme, rakibi ve taraftara saygılı bir takım olması lazım. Bunu amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.