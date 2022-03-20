Altay’da teknik direktör Serkan Özbalta istifasını açıkladı

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifasını açıkladı.

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Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren ve bugün Demir Grup Sivasspor’a 2-1 kaybeden Altay’da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta “İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek” ifadelerini kullandı.

Altay’ın başında 7 Süper Lig maçına çıkan Serkan Özbalta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.