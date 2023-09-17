Altay’da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollar ayrıldı

Altay Spor Kulübü, son maçlarda aldığı başarısız sonuçlar ve düşme hattına yaklaşma endişesiyle, teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı.

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1. Lig’de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK’ya 4-0 mağlup olan ve beşinci maçında dördüncü yenilgisini alan Altay, düşme hattına geriledi ve bu olumsuz gelişmenin ardından teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı.

Kulüp yönetimi, bugün genç teknik adamla bir araya gelerek durumu değerlendirdi ve yapılan görüşmeler sonrasında ayrılık kararı aldı.

Geçen sezon sportif direktörlük görevinden teknik direktörlüğe terfi eden Tuna Üzümcü, takımı transfer yasağına rağmen ligde tutma başarısı göstermişti. Teknik direktör Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımın teknik sorumlusu olarak hata da benim, sorumluluk da. Hoşça kal Altay” ifadelerine yer verdi. (DHA)