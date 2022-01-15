Altay’da teknik direktörlük görevine Mert Nobre getirildi

Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yolların ayrılmasının ardından takımın yardımcı antrenör Mert Nobre'ye emanet edildiğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Altay, Mustafa Denizli ile yolları ayırmasının ardından yola deneyimli teknik adamın yardımcısı Mert Nobre ile devam edeceklerini açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada ligin geri kalan bölümünün Mert Nobre yönetiminde sürdürüleceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

“Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir.”