Altay’dan Mustafa Denizli açıklaması

18 yıl sonra yeniden Süper Lig’e dönen Altay, deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli’nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda açıklama yaptı.

Eski kulübünü Süper Lig’e çıkartan 71 yaşındaki çalıştırıcının göreve devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Altay’dan yapılan duyuruda, Mustafa Denizli ile yeni sözleşme imzalanacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.

Altay’ın Mustafa Denizli hakkında yaptığı açıklama:

“Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, Süper Lig’de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, Profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir.”