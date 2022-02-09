Altay’dan ‘O Bi Altaylı’ tribünü

Altay Spor Kulübü yönetimi, yıllarını siyah-beyazlı renklere adayan eski futbolcuları için VIP tribünde 60 kişilik özel koltuk ayırdı.

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Altay yönetimi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı VIP Tribünü'ndeki 60 koltuğu, siyah-beyazlı kulübe yıllarını vermiş eski futbolcularına ayırma kararı aldı. Buna göre her maç öncesi kulübe isimlerini bildiren Passolig sahibi eski oyuncular, karşılaşmayı özel koltuklarından izleyebilecek.

Eski futbolcuların Göztepe derbisi öncesindeki ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Sportif Direktör Tuna Üzümcü, “Altay'ı, Büyük Altay yapan isimlerle bu savaşı kazanacağız” dedi.

Tribüne, taraftarın ünlü tezahüratından esinlenerek ‘O Bi Altaylı’ ismini verdiklerini ifade eden Üzümcü, ilk uygulamanın, 11 Şubat Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla birlikte başlayacağını açıkladı. Karşılaşmanın önemine değinen Üzümcü, “Bütün rakiplerimizle evimizde oynayacağımız için büyük bir avantaja sahibiz. Göztepe maçıyla ilk adımımızı attık. Çaykur Rizespor'u da yenerek bunu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.