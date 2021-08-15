Altay’dan Süper Lig’e harika başlangıç! Kayserispor’u 3 golle dağıttı…

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, 2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaparak girdi. Siyah-beyazlılar sezonun ilk haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u Bornova'da net bir skorla geçti: 3-0. İzmir temsilcisi yeni golcüsü Bamba'nın ilk yarıda attığı gollerle 2 farkı yakaladı, Thaciano 86'da attığı golle 3 puanı perçinleyen isim oldu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Sam Adekugbe rakibini çalımlayarak yerden ceza sahasına müsait pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma topu uzaklaştırdı.

18. dakikada ceza yayına yakın noktadan kullanılan serbest vuruşta Eysseric, topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direkten sekerek filelerle buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada defanstan atılan uzun topla buluşan Bamba kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu attı, ancak meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.

50. dakikada sol kanttan gelişen Altay atağında Rodriguez rakiplerini çalımlayarak orta yaptı, ceza sahası içinde yükselen Kappel kafayı vurdu, ancak top kalenin üstünde az farkla auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

73. dakikada Kayserspor'da Attamah, ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak Altay kalecisi Mateusz Lis topu kontrol etti.

86. dakikada gelişen Altay atağında Cebrail'in sert vuruşunda kaleci Doğan'dan seken topu Thaciano, filelerle buluşturdu. 3-0



STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Ali Tuna (xx)

ALTAY: Lis (xxx) – Cebrail (xxx), Naderi (xxx), Murat (xx), İbrahim (xx), Poko (xxx) (Dk. 88 Erhan), Thiam (xx), Kappel (xxx) (Dk. 88 Zeki), Rodriguez (xxx), Pinares (xxx) (Dk. 68 Thaciano x), Bamba (xxxx)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Doğan (x) – Onur (x) (Dk. 46 Mane x), Kolovetsios (x), Hosseini (xx), Carole (xx), İbrahim (x), Kvrzic (xx), Avramoski (x) (Dk. 46 Attamah x), Emrah (x) (Dk. 74 Ramazan x), Cardoso (x), Mustafa (x) (Dk. 74 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

SARI KARTLAR: Uğur Demirok (Kayserispor) (Yedek kulübesinde)