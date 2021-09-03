Altay’dan tarihi adım! Kadın futbolunda resmen var olacaklar…

Geçtiğimiz yıl kadın futbol takımı kuran İzmir'in güzide ekibi Altay, corona virüsü nedeniyle askıya alınan girişimini bu sezon harekete geçirmeye hazırlanıyor. Geçen yıldan beri hazırlıklarını sürdüren Altay Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'de yer almak için Pazartesi günü TFF'nin kapısını çalacak.

Alican ÖZCAN

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Geçtiğimiz yıl kadın futbol takımı kuran Altay Spor Kulübü, Covid-19 nedeniyle 3. Lig’e katılma hayalini ertelemek zorunda kalmıştı. Buna rağmen geçen seneden beri hazırlıklarını sürdüren Altay Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da kadın futbolunda hamleler yapmasının ardından yeniden TFF’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İzmir ekibi yeni sezonda 1. Lig’de yer alabilmek için en geç Pazartesi günü TFF’ye resmi başvuruda bulunacak. Altay Kadın Futbol Takımı’nın mevcut teknik direktörü Cenk Decdel görevine devam edecek. Kadın futbol takımına birkaç takviye yapmayı planlayan İzmir temsilcisi, yeterli oyuncu bulunması halinde U19 takımı da kurmayı hedefliyor.

TESİS SIKINTISI SÜRÜYOR

Öte yandan kurulduğu günlerde tesis sıkıntısı yaşayan Altay Kadın Futbol Takımı, Atatürk Stadı’nın yan sahalarında 2 gün ve Gaziemir sahasında da 2 gün boyunca antrenmanlarını yapabilecek. Altay Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler ile görüştükten sonra antrenmanları tek bir tesise çekmeyi planlıyor. Altay Kadın Futbol Takımı maçlarını oynamak için Ulucak Stadı ya da Bornova Yusuf Tırpancı seçeneklerinden birini değerlendirecek.

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