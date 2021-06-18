Altay’dan Umut Nayir atağı

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan’ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. Altay’ın yanı sıra Süper Lig’den Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor’un da Umut Nayir’i transfer etmek istediği kaydedildi.

17 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Altyapısından yetiştiği Ankaragücü’nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split’te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut Nayir transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.