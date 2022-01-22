Altay’ın acı kaybı: Mustafa Turgat

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, eski futbolcusu Mustafa Turgat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve 10 yıl aralıksız İzmir ekibinin formasını giyen Mustafa Turgat, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Altay altyapısından yetişen ve aralıksız 10 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Altay camiası, güne acı bir haberle uyandı. Camianın sembol isimlerinden Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 14 yaşında geldiği Altay'da, 18 yaşında profesyonel olan Mustafa Turgat, aralıksız 10 sezon siyah-beyazlı formayı giymişti. 1980 yılında Altay'ın unutulmaz Türkiye Kupası zaferinde önemli pay sahibi olan Mustafa Turgat'ın vefatı siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu.

ALTAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mustafa Turgat'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzün sembol isimlerinden Mustafa Turgut’ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum'a Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamız ve spor kamuoyuna başsağlığı dileriz.”

Turgat, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecek.