Altay’ın olaylı kongresi ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olaylı geçen olağanüstü genel kurulu, süresi uzayınca ileri bir tarihe ertelendi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yaşadıkları diyalogları anlattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca genel kurul ertelendi. Kongrenin divan kurulu başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu için aday çıkmadığını açıkladı. Divan Kurulu üyeleri, genel kurulun daha sonra açıklanacak olan tarihte seçim gündemiyle yeniden toplanacağını açıkladı.

İzmir Atatürk Stadı’ndaki Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu’nda organize edilen Altay kongresinde 6 yıldır başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu görevini bırakırken, yönetim açık oylama ile ibra edildi. Altay’ın toplam borcu 371 milyon 74 bin TL olarak açıklandı. Üyelerin kavga ettiği kongrede başkan adayı çıkmadı.

Altay’daki başkanlık sürecinde 3 kupa kaldıran Özgür Ekmekçioğlu, kongrede yaptığı uzun konuşmada, “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Göreve geldiğimizde kulüpte yemek çıkmıyordu. Kimse bu kulübün başkanına, yönetimine, namusuna, şerefine laf söyleyemez. Benim başkanlık titrine ihtiyacım yok. Ben Rafet Ekmekçioğlu’nun oğluyum, namusuma laf ettirtmem. 26 yaşında başkan oldum. 110 tane dosya kaldırmışız, eleştirildiğim 6 dosya. Kurdan dolayı 60 milyon TL zarar etmişiz. Oyun mu oynuyoruz burada? Bu iş yürek ister, Altay sevgisi ister. Önce haddini bileceksin” diye konuştu.

‘MUSTAFA DENİZLİ İSMİ İÇİN MÜCADELE VERDİM’

Özgür Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı’na Mustafa Denizli’nin isminin verilmesi için büyük mücadele verdiğini, Cumhurbaşkanı ile konuşarak bunu başardığını dile getirdi. Ekmekçioğlu, “Stada adının verilmesi hakkıydı. Ben hep geri planda kaldım, keşke bunu ben yaptım deseydim. Taraftarlar Mustafa hocaya, ‘Bizi bırakma’ diyordu. Mustafa Denizli Spor Kulübü mü burası, burası Altay Spor Kulübü. Mustafa Denizli gelirken, ‘Vefasız Çeşmeli nasıl gelir’ dediler. Gidiyor en kötü yine biz” yorumu yaptı.

Mustafa Denizli’nin istememesi nedeniyle gönderdikleri Mossoro ile davalık olduklarını söyleyen Ekmekçioğlu, “Sezon başında istediği oyuncuları kağıda yazıp önüme attı. Yüksek bonservisli oyunculardan oluşan ilk listeden kimseyi alamadık. Takımın başında antrenmana çıksın diye çağırdık gelmedi. Kendisi için 1 milyon Euro istedi, ‘Pazarlık yapmam’ dedi. İmza atmak için bir yalvarmadığımız kalmıştı. Beni tesislerde çok görmek istemiyordu. Yolları güzelce ayırmak istedik, istifasını televizyondan öğrendik” şeklinde konuştu.

“MUSLERA’YI ALIN DEMEDİĞİ KALDI”

Sezon başında Mustafa Denizli'ye “38 yıl sonra evine döndü, takımını şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkardı ve kariyerini böyle bitirdi diye bir final yapalım” dediğini aktaran Ekmekçioğlu, “Hocam sportif direktör olur musun?' dedim. ‘Transfere, takıma karışırım' dedi. ‘O zaman hoca ol' dedim. ‘1 milyon Euro istiyorum' dedi. ‘Hocam yapma, 600 bin Euro verelim bari' dedim. ‘Ben pazarlık yapmam olursa olur, olmazsa olmaz' dedi. Mustafa Denizli'ye, ‘Biz seninle vedalaşmak istiyoruz' dedim. ‘Benim 1,5 yıllık sözleşmem var. 1,5 yıllık paramı öde' dedi. Sezon başında önüme bir kağıt attı. ‘Bu oyuncularla anlaş sonra konuşuruz' dedi. O verdiği listeden kimseyle anlaşmadık. ‘Galatasaray'dan Muslera'yı getirin' demediği kaldı. ‘Bu oyuncularla anlaşamayız. Bize alternatif oyuncu söyleyin' dedim. ‘Ben şu an Bodrum'dayım. Önce sen bu oyuncularla anlaş' dedi. Bir gazeteci aramış, ‘Şu an kulübün yaptığı transfer başarısızlığıdır. Beni de davet etmediler' demiş. Bunu duyunca şok geçirdim. Ailenin büyüğü, ‘büyük Mustafa' dedim, ondan sustum. Keşke susmasaydım” diye konuştu.;

“İKİ İZMİR TAKIMI ZOR DURUMDA”

Ekmekçioğlu, transfer yasağının kalkması için 2 milyon Euro civarında bir para gerektiğini de söyleyerek, “Mehmet Sepil de istifa etti. İki İzmir takımı zor durumda. Küme düşmenin kalkması için çıkar her türlü kulisi yapardık. Aşağıda iki İzmir kulübü var, ikisinde de başkan yok. Şu an yarı yarıya küme düşmenin kalkma ihtimali var bence. Bu bir mücadele işi. Ben yine mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘İBRAHİM AKMAN ARTİSTLİK YAPTI’

Kongre öncesi başkanlığa aday olması beklenen ancak aday olmayan İbrahim Akman’a da eleştirilerde bulunan Özgür Ekmekçioğlu, “İbrahim Bey, ‘Elimizi taşın altına koyarız’ dedin gel koy elini. Bana başkanlığa niyetli olduğunu söyledi, kulüple ilgili tüm bilgileri, hesapları ona gönderdik. Biz kulübü hiç bırakıp kaçmadık. O haddini bilecek, bize kaçıyorsun diyemez. Ben Lis ve Kazım’ı satmadım kardeşim. Görevi şerefli ve onurlu şekilde bırakacağız. Benim paraya ihtiyacım yok. Alacağımın hepsini bağışlamamı istedi. ‘Sen bağışlayacak mısın’ dedim, ‘Zarara uğratırsam bağışlarım’ dedi. Ben 26 milyon dolar para vermişim bu kulübe. 30 milyon TL’mi hibe edeceğimi söyledim. Bu kadar artistlik yaptın, şov yaptın, kulübü ikiye böldün. Kusura bakma 100 milyon TL de sen çıkar. Bu arkadaş bu işi hafife aldı, bu kulüp sana mı yalvaracak? Gel aday ol” dedi.