Altay’ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Serkan Özbalta, yaptığı ilk açıklamasında 20 yıllık aranın ardından Altay’a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta'yı getirdi. 42 yaşındaki teknik adamı İzmir'e davet eden siyah-beyazlı yönetim, yapılan son görüşmelerin ardından anlaşma sağladığı Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

“LİG BİZİM İÇİN YENİDEN BAŞLIYOR”

Futbolculuk döneminde 1999-2000 sezonunda Altay forması da Serkan Özbalta, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıdığını belirterek, “20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor” dedi.

Özbalta, imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılmak üzere İzmir'den ayrıldı.

Genç teknik adam daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarını çalıştırırken, Manisa FK'yı TFF 1. Lig'e çıkarmıştı. Özbalta, Altay'a imza atmasıyla beraber kariyerinde ilk kez bir Süper Lig takımın görev almış oldu.