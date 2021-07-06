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Altın gençler geliyor! Fenerbahçeli Arda ve Galatasaraylı Eren…

Antalya'daki U19 Elit Ligi finallerinde Fenerbahçeli Arda Güler ve Galatasaraylı Eren Aydın dikkat çekti.

Güncellenme: 12:17, 06/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Altın gençler geliyor! Fenerbahçeli Arda ve Galatasaraylı Eren…

U19 play-off maçları Antalya'da başladı. Önceki gün Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Galatasaray da ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-2'yle
uzatmaya giden maçta 4-2 mağlup ederek eledi. Sarı-lacivertlilerde son zamanlarda adından sürekli söz ettiren 16 yaşındaki orta saha Arda Güler, 2 gol-1 asistle yıldızlaştı.

Cimbom'un 18 yaşındaki gelecek vaat eden starı Eren Aydın da 3 golle hat-trick yaptı. Beşiktaş'ın U19 Takımı, turnuvaya veda ederken birkaç futbolcunun kumaşının iyi olduğu görüldü. Kaleci Emre, sağ bek Burak, orta sahada Emirhan ve forvette Kırgız Avtandil, gelecek adına umut verdi.

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