Altınordu 10 maç sonra yara aldı

TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup oldu. Son olarak 18. haftada Menemenspor'a karşı kaybeden Altınordu, 10 maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştı. İzmir temsilcisi, Menemenspor maçının ardından oynadığı 10 maça 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak play-off yarışında önemli bir konuma gelmişti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertliler, 5. sırada kalarak 52 puanda kalarak play-off yarışında yara almış oldu.
Ligde kalan son 5 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak olan Altınordu, Süper Lig yolunda hata yapmak istemiyor. 30. haftada Adana Demirspor'u ağırlayacak olan kırmızı-lacivertliler, 31. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olacak. 32. haftada lider Giresunspor'u ve 33. haftada Tuzlaspor'la sahasında oynayacak olan Altınordu, ligin son haftasında ise Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek.
Keçiörengücü’ne 5-3 mağlup olunca hem 10 haftalık namağlup serisi sona eren hem de Süper Lig yarışında bitime 5 maç kala yara alan Altınordu, son 2 maçta sergilediği savunma performansıyla sınıfta kaldı.
Bu mağlubiyetle 5’inci sıradaki yerini korumasına rağmen 52 puanda kalan İzmir temsilcisi, son 5 haftaya girilirken ilk 2 şansını zora sokup, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor’u 6-3 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Başkent’ten 5-3’lük yenilgiyle dönerek son 2 karşılaşmada kalesinde 8 gol gördü. Defans oyuncuları Sinan’ın sakat, Yusufcan’ın cezalı olması da Altınordu’nun savunmada bocalamasına neden oldu.
“Savunma hatamızdan dolayı 2 tane çok kötü gol yedik” diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “İkinci yarı skoru çevirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Baktığımızda yenilen 5 gol de savunmada yaptığımız bireysel hata ve arka tarafın yaptığı uyumsuzluktan dolayı” şeklinde konuştu. Eroğlu, skoru 4-3 getirerek bir reaksiyon gösterdiklerini ve bunun salı günü iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi kendileri için motivasyon kaynağı olacağını sözlerine ekledi.