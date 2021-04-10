Altınordu 10 maç sonra yara aldı

TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup oldu. Son olarak 18. haftada Menemenspor'a karşı kaybeden Altınordu, 10 maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştı. İzmir temsilcisi, Menemenspor maçının ardından oynadığı 10 maça 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak play-off yarışında önemli bir konuma gelmişti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertliler, 5. sırada kalarak 52 puanda kalarak play-off yarışında yara almış oldu.

Ligde kalan son 5 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak olan Altınordu, Süper Lig yolunda hata yapmak istemiyor. 30. haftada Adana Demirspor'u ağırlayacak olan kırmızı-lacivertliler, 31. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olacak. 32. haftada lider Giresunspor'u ve 33. haftada Tuzlaspor'la sahasında oynayacak olan Altınordu, ligin son haftasında ise Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek.

ALTINORDU’DA SAVUNMA DAĞILDI

Keçiörengücü’ne 5-3 mağlup olunca hem 10 haftalık namağlup serisi sona eren hem de Süper Lig yarışında bitime 5 maç kala yara alan Altınordu, son 2 maçta sergilediği savunma performansıyla sınıfta kaldı.

Bu mağlubiyetle 5’inci sıradaki yerini korumasına rağmen 52 puanda kalan İzmir temsilcisi, son 5 haftaya girilirken ilk 2 şansını zora sokup, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor’u 6-3 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Başkent’ten 5-3’lük yenilgiyle dönerek son 2 karşılaşmada kalesinde 8 gol gördü. Defans oyuncuları Sinan’ın sakat, Yusufcan’ın cezalı olması da Altınordu’nun savunmada bocalamasına neden oldu.

“Savunma hatamızdan dolayı 2 tane çok kötü gol yedik” diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “İkinci yarı skoru çevirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Baktığımızda yenilen 5 gol de savunmada yaptığımız bireysel hata ve arka tarafın yaptığı uyumsuzluktan dolayı” şeklinde konuştu. Eroğlu, skoru 4-3 getirerek bir reaksiyon gösterdiklerini ve bunun salı günü iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi kendileri için motivasyon kaynağı olacağını sözlerine ekledi.