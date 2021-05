Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan tebrik, teşekkür ve sitem

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak gündemi değerlendirdi. Mehmet Özkan, “Tebrik, teşekkür, ustalara saygı ve sitem” başlığını verdiği yazısına TFF 1. Lig Play-off Finali’ni kazanarak Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Mehmet Özkan, “Altay’ın genetiğinde Süper Lig kültürü vardır. Doğma büyüme bir İzmirli olarak, eski “Büyük Altay” günlerine geri dönmesi ve İzmirli futbolseverlere keyifli maçlar izlettirmesinden büyük memnunluk duyarım. Süper Lig tüm Altay camiasına ve taraftarlarına kutlu olsun” dedi. Mehmet Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na, destek, idari ve hizmet kadrolarına ve futbolculara gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Özkan, öz kaynak futbolcular için de bu sezonun büyük bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Mustafa Denizli'ye övgü

Özkan, yazısında futbolun ustaları içerisinde en fanatiği olduğu kişinin de Mustafa Denizli olduğunu belirterek, “Çünkü kendisini 19 yaşında Galatasaray'a gol attığı maçından itibaren izlemeye başlamıştım. Bize yıllarca resital yaptı. Az oynardı, öz oynardı. Her frikikte, her kornerde ayağa kalkardık. Hangi köşeye bırakacak aramızda iddiaya girerdik. Kaç tane santrforu gol kralı yapmıştır. Büyük sol ayaktı. Vurur gibi yapar sola çeker, sert muz ortasını yapardı. Çok koşmazdı. Rahmetli Ümit (Kayıhan) ustasının yerine de koşardı. Mustafa Abi'yi ‘Altay'ı Süper Lig’e çıkaran Antrenör' olarak görmek çok mutluluk verici bir olay benim için. Mustafa Abi, Altay'a olan manevi borcunu ödemiştir, çok güzel bir duygu. Allah herkese helalleşmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Özkan, dün oynanan maçın ustasının Paixao olduğunu söyleyerek, “Şapka çıkarırım, helal olsun. Adam gol için var olmuş. 89'da olmazsa 99’da atacaktı zaten. Biz eski adamız; santrfor eşittir gol” dedi.

Özkan'dan sitem

Açıklamasında sitem bölümüne de yer veren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok? Bu topraklar hep böyle ‘kahpe' ve ‘nankör' mü olacak? Altay Süper Lig'e çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver, Mustafa Abi’yi dünya alem biliyor, bir de orada ‘Ustalığa Geçiş' seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'ndan bahset be kardeşim. Hem yabancı oynatmadan, hem de 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil deyiver be kardeşim. Hep tribünlere, hep tribünlere! Kullan, at! Geriye hiçbir şey kalmasın. Gelenek, görenek, kültür ne ki! Ne kadar yapmacık.”

Özkan, konuşmasının son bölümünde ise futbolcu yetiştirmeye, sürdürülebilir kalıcı başarılara ulaşma hedefine ulaşma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.