Altınordu-Bursaspor maçının son dakikalarında büyük heyecan

Altınordu, son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Bursaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Henüz 2. dakikada Ali Dere ile öne geçen Altınordu, 90+4. dakikada Yener ile farkı ikiye çıkardı. Bursaspor’un 90+5. dakikada Matavz ile bulduğu gol, maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Altınordu, puanını 4 yaparken, Bursaspor 1 puanda kaldı.

TFF 1. Lig’de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Boluspor 2-0 Kocaelispor

MKE Ankaragücü 2-0 Gençlerbirliği

Samsunspor 2-0 Keçiörengücü

Karşılaşmanın önemli anları

GOL! 2′ Sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Recep Aydın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ali Dere, yerden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

19′ Gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar'ın pasıyla topla buluşan Matavz şutunu attı ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kornere çeldi.

Gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar'ın pasıyla topla buluşan Matavz şutunu attı ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kornere çeldi. 23′ Sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Acolatse'nin pasıyla topla buluşan Matavz, meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı.

Sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Acolatse'nin pasıyla topla buluşan Matavz, meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı. 39′ Atağa çıkan Altınordu'da Feytullah Gürlük uzaktan kaleyi denedi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

Atağa çıkan Altınordu'da Feytullah Gürlük uzaktan kaleyi denedi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi. 69′ Sol kanattan yüklenen Bursaspor'da Ofosu, Emirhan Aydoğan'a pası verdi, Emirhan'ın yerden çevirdiği topta kaleci Ali Emre Yanar topu parmaklarının ucuyla çeldi.

Sol kanattan yüklenen Bursaspor'da Ofosu, Emirhan Aydoğan'a pası verdi, Emirhan'ın yerden çevirdiği topta kaleci Ali Emre Yanar topu parmaklarının ucuyla çeldi. 89′ Gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek ceza sahası dışından şutunu gönderdi, kaleci Erhan Erentürk doksana giden topa müdahale ederek kornere gönderdi.

Gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek ceza sahası dışından şutunu gönderdi, kaleci Erhan Erentürk doksana giden topa müdahale ederek kornere gönderdi. GOL! 90+4′ Sol kanattan yüklenen Altınordu'da Hüsamettin Yener ceza sahası dışı sol çaprazından attığı şutla topu ağlara gönderdi.

GOL! 90+5′ Sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Batuhan Kör'ün yaptığı ortada ön direkte kafa vuruşu yapan Matavz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Nurettin Dinçer Demir, Mustafa Yüksel

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Rahmi Kaya dk. 74), Yusuf Arslan, Yusuf Esendemir, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Recep Aydın, Kürşad Sürmeli (Metehan Yılmaz dk. 46), Ahmet İlhan Özek (Ahmet Dereli dk. 82), Feytullah Gürlük (Burak İnce dk. 57), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 46)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Kenan Fakılı, Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz (Bruno dk. 74), Capan, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan (Kerem Şen dk. 84), Burak Altıparmak, Kubilay Sönmez, Acolatse (Batuhan Kör dk. 90+1), Ofosu (İsmail Yüksek dk. 83), Matavz

Yedekler: Canberk Yurdakul, Alaskarov, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Uğur Yıldız, Tuğbey Akgün

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ali Dere (dk. 2), Hüsamettin Yener (dk. 90+4) (Altınordu), Matavz (dk. 90+5) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Enis Destan, Metehan Yılmaz, Yusuf Arslan (Altınordu), Kubilay Sönmez, Kerem Şen, Burak Altıparmak (Bursaspor)