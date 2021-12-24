Altınordu, eksik Boluspor’u 90+4’te yıktı
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altınordu, 10 kişi kalan ve penaltı kaçıran Boluspor'u 90+4'te Sami'nin attığı golle yendi
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, konuk ettiği Beypiliç Boluspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından üst üst 3. maçını kazanan ev sahibi takım 22 puana yükseldi ve rakibi Boluspor’un 1 puan üzerine çıktı. Konuk takım ise 21 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 23. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Furkan'ın ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Ahmet Dereli, topu ağlara gönderdi. 1-0
- 42. dakikada Ali Keten'in kaleciye geriye pasında topu kapan Ahmet Dereli, kaleciyi çalımlayarak çizgiye indi ve dar açıdan şutunu attı, yan direğe çarpan top auta çıktı.
- 45+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor'da Kasongo'nun ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Roshi'nin şutunu Altınordu savunması çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Berk, topu filelerle buluşturdu. 1-1
- 51. dakikada orta alandan gerçekleşen mücadelede Hakan Blgiç, Ahmet İlhan'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- 54. dakikada Altınordu ceza sahasında yaşanan pozisyonda Roshi, Volkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
- 55. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bregu, kalenin sağına şutunu attı ancak kaleci Ali Emre topu kurtardı.
- 80. dakikada sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın ortasına ceza sahasında yükselerek kafa vuruşu yapan Hüsamettin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.
- 90+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor’da Kassongo yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ali Emre’nin müdahalesiyle kornere çıktı.
- 90+4. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu’da Ahmet İlhan yerden kale önüne çevirdi, kale önünde bulunan Sami, topa dokunarak ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık
Altınordu: Ali Emre, Furkan, Rahmi, Volkan, Ali Dere, Metehan, Recep (Kenan dk. 57) (Feytullah dk. 89), Muzaffer (Sami dk. 77), Ahmet İlhan, Hüsamettin, Ahmet Dereli
Yedekler: Emirhan, Serhat, Şeref, Rıdvan, Yusuf Arslan, Yusuf Esendere, Anıl
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali Keten, Fethi (Hakan dk. 31), Bertu (Arda Şengül dk. 56), Abdurahman, Berk, Roshi (Arda Köksal dk. 90+3), Bregu (Tugay dk. 56), Kassongo
Yedekler: Ömer, Abdoulaye, Novak, Erdem Can, Ensar, Diyar
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Ahmet Dereli (dk. 23), Sami (dk. 90+4) (Altınordu), Berk (dk. 45+1) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Hakan (dk. 51) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Metehan, Kenan, Volkan (Altınordu), Selmani (Boluspor)