Altınordu, eksik Boluspor’u 90+4’te yıktı

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altınordu, 10 kişi kalan ve penaltı kaçıran Boluspor'u 90+4'te Sami'nin attığı golle yendi

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, konuk ettiği Beypiliç Boluspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından üst üst 3. maçını kazanan ev sahibi takım 22 puana yükseldi ve rakibi Boluspor’un 1 puan üzerine çıktı. Konuk takım ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Furkan'ın ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Ahmet Dereli, topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Ali Keten'in kaleciye geriye pasında topu kapan Ahmet Dereli, kaleciyi çalımlayarak çizgiye indi ve dar açıdan şutunu attı, yan direğe çarpan top auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor'da Kasongo'nun ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Roshi'nin şutunu Altınordu savunması çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Berk, topu filelerle buluşturdu. 1-1

51. dakikada orta alandan gerçekleşen mücadelede Hakan Blgiç, Ahmet İlhan'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

54. dakikada Altınordu ceza sahasında yaşanan pozisyonda Roshi, Volkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

55. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bregu, kalenin sağına şutunu attı ancak kaleci Ali Emre topu kurtardı.

80. dakikada sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın ortasına ceza sahasında yükselerek kafa vuruşu yapan Hüsamettin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

90+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor’da Kassongo yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ali Emre’nin müdahalesiyle kornere çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu’da Ahmet İlhan yerden kale önüne çevirdi, kale önünde bulunan Sami, topa dokunarak ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık

Altınordu: Ali Emre, Furkan, Rahmi, Volkan, Ali Dere, Metehan, Recep (Kenan dk. 57) (Feytullah dk. 89), Muzaffer (Sami dk. 77), Ahmet İlhan, Hüsamettin, Ahmet Dereli

Yedekler: Emirhan, Serhat, Şeref, Rıdvan, Yusuf Arslan, Yusuf Esendere, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali Keten, Fethi (Hakan dk. 31), Bertu (Arda Şengül dk. 56), Abdurahman, Berk, Roshi (Arda Köksal dk. 90+3), Bregu (Tugay dk. 56), Kassongo

Yedekler: Ömer, Abdoulaye, Novak, Erdem Can, Ensar, Diyar

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Ahmet Dereli (dk. 23), Sami (dk. 90+4) (Altınordu), Berk (dk. 45+1) (Boluspor)

Kırmızı Kart: Hakan (dk. 51) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Metehan, Kenan, Volkan (Altınordu), Selmani (Boluspor)