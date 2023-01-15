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Altınordu Gençlerbirliği’ni yendi hasrete son verdi

Altınordu, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni mağlup ederek, 9 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı.

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Altınordu Gençlerbirliği’ni yendi hasrete son verdi

Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu önemli rakiplerinden Gençlerbirliği’ni geriye düştüğü maçta 2-1 yendi.

Ligde dokuz maç sonra galibiyetle tanışan Altınordu bu sonuçla 16 puana yükselirken, üç puan hasreti 17 maça çıkan Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

ALTINORDU: Ali Emre, Rıdvan (Dk. 46 Erdem), Rahmi, Erdi, Ali Dere, Kubilay, Hasan Hüseyin (Dk. 46 Emircan), Emirhan (Dk. 90 Selim), Metehan (Dk. 84 Yusuf Arslan), Ahmet Dereli, Ali Özgün (Dk. 72 Şeref)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah, Barış, Fontaine, Alperen, Rhasalla, Rodrigues (Dk. 77 Gökhan Gül), Mete, Abdullah (Dk. 53 Enes), Erkan (Dk. 77 Gökhan Altıparmak), Torje (Dk. 67 Özgür), Ayovi

GOLLER: Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 66 Emircan (Altınordu), Dk. 23 Torje (Gençlerbrliği)

SARI KARTLAR: Kubilay (Altınordu), Rodrigues, Enes (Gençlerbirliği)

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