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Altınordu İstanbulspor’u deplasmanda devirdi, seriyi devam ettirdi

Altınordu, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Güncellenme: 16:23, 20/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Altınordu İstanbulspor’u deplasmanda devirdi, seriyi devam ettirdi

TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Altınordu böylece ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Altınordu’nun gollerini Metehan Mimaroğlu ve Oğulcan Ülgün kaydetti. İstanbulspor’un tek sayısı Eduart Rroca’dan geldi.

Bu galibiyetle Altınordu puanını 49’a yükseltirken, İstanbulspor 47 puanda kaldı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Suat Güz, Murat Tuğberk Curbay

İstanbulspor: Marin Ljubic, Melih Kabasakal (Mehmet Uslu dk. 85), Mehmet Yeşil, Patrick Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Eslem Öztürk (Egehan Gök dk. 58), Eduart Rroca (Ali Dere dk. 58), Kristal Abazaj, Levent Ayçiçek, İbrahim Yılmaz (Koray Kılınç dk. 58)

Yedekler: Alperen Uysal, Tayyip Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Uygar Mert Zeybek, Kerem Baykuş, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusufcan Esendemir, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Hüsamettin Yener dk. 79), Recep Aydın (Emre Nefiz dk. 87), Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Muzaffer Kocaer dk. 69), Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 87)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Eduart Rroca (dk. 61) (İstanbulspor), Metehan Mimaroğlu (dk. 48), Oğulcan Ülgen (dk. 53) (Altınordu)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Etoga, Levent Ayçiçek (İstanbulspor), Ufuk Budak, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Karşılaşmanın önemli anları

  • 44′ Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kristal Abazaj'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
  • GOL! 48′ Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
  • GOL! 53′ Ceza sahası içi sağ tarafından Ahmet İlhan Özek'in ortasında defanstan seken topu alan Ufuk Budak'ı pasını Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
  • GOL! 61′ Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Eduart Rroca'nın penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

 

Ahmet İlhan Özek TFF
Yayınlanma Tarihi:16:17,