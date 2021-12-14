Altınordu-Kocaelispor düellosunda müthiş geri dönüş! Beş gollü maç

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Altınordu, zirve yarışından kopmak istemeyen Kocaelispor'u mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşma sonrası Altınordu'da duygusal bir veda yaşandı.

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Altınordu, kritik maçta Kocaelispor’u konuk etti. Düşme hattında yer alan Altınordu, üst sıraları zorlayan Kocaelispor’u gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada 3-2 mağlup etti.

Altınordu’nun gollerini penaltıdan Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli ve Burak İnce kaydederken, Kocaelispor’un golleri Diop ve kendi kalesine Furkan Metin’den geldi. Altınordu, Recep Aydın’ın ayağından bir penaltıdan ise yararlanamadı.

MAÇ SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Altınordu Futbol Akademisi'nden A Takım’a yükselen Burak İnce'den Altınordu'ya gollü veda etti.

Devre arasında Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transferi tamamlanacak genç oyuncu, Altınordu formasını Kocaelispor maçında son kez forma giydi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Altınordu'da büyük sevinç yaşanırken, futbolcular Altınordu formasını son kez giyen Burak İnce'yi omuzlara alıp havaya attı.

Burak İnce, Altınordu'nun 2-0 geriye düştüğü maçta skorun 3-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. Genç oyuncu, 74. dakikada Altınordu'yu galibiyete getiren golü atan isim oldu.

Altınordu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Burak İnce için bir veda mesajı paylaştı. Mesajda “Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!” ifadelerine yer verildi.

Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak! @burakince21 pic.twitter.com/h9yNupRfAb — Altınordu FK (@AltinorduFK) December 14, 2021

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Maça iyi başlayan Kocaelispor, 16. dakikada Diop ile öne geçti. Konuk ekip, 22. dakikada Furkan Metin’in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma anlarında kazanılan penaltıda Ahmet Dereli, 45+3. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-1’e getirdi. Kocaelispor, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda gol için tüm riskleri alan Altınordu, 5 dakika içinde bulduğu iki golle karşılaşmada öne geçmeyi başardı. 69. dakikada Kürşad Sürmerli beraberliği getirdi. 74. dakikada Burak İnce, Altınordu’yu 3-2 öne geçirdi.

BİR PENALTI KAÇTI

Karşılaşmanın 84. dakikasında Altınordu bir penaltı daha kazandı. Atışı kullanan Recep Aydın’ın vuruşunu Korcan Çelikay kurtararak takımını maçta tuttu. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 Altınordu’nun galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu galibiyetle Altınordu puanını 16 yaparken, Kocaelispor 23 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4′ Sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Furkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde müsait durumda topa kafa vuruşu yapan Kenan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Furkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde müsait durumda topa kafa vuruşu yapan Kenan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. GOL! 16′ Sağ kanattan atak yapan Kocaelispor'da Pereira'nın ceza sahasına yaptığı ortaya dokunan Diop, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL! 22′ Sağ tarafta Atila ile köşe vuruşu kullanan Kocaelispor'da, kale önünde bulunan Pereira topa kafa vuruşu yaptı, üst direğe de çarpan top filelerle buluştu. 0-2

32′ Orta alandan gelişen Altınordu atağında Metahan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, şutunu atsa da kaleci Korcan'ı geçemedi.

Orta alandan gelişen Altınordu atağında Metahan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, şutunu atsa da kaleci Korcan'ı geçemedi. 45′ Sağ kanattan atak yapan Altınordu'da ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Muzaffer, kaleci Korcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

Sağ kanattan atak yapan Altınordu'da ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Muzaffer, kaleci Korcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. GOL! 45+3′ kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmet Dereli, topu kalenin sağından filelere gönderdi. 1-2



55′ Kazanılan serbest vuruşu Burak kullandı, top Kocaelispor barajından döndü. Pozisyonu takip eden Muzaffer bu kez ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak Altınordu sonuç alamadı.

Kazanılan serbest vuruşu Burak kullandı, top Kocaelispor barajından döndü. Pozisyonu takip eden Muzaffer bu kez ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak Altınordu sonuç alamadı. 67′ Kocaelispor üçüncü gole çok yaklaştı. Diopun ara pasında Yiğit Ali kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yiğit Alinin sol çaprazdan şutunda top az farkla oyun alanını terk etti.

Kocaelispor üçüncü gole çok yaklaştı. Diopun ara pasında Yiğit Ali kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yiğit Alinin sol çaprazdan şutunda top az farkla oyun alanını terk etti. GOL! 69′ Orta alandan yüklenen Altınordu'da Feytullah'ın pasıyla ceza sahası yayının önünde topla buluşan Kürşad, kaleye yerden gönderdiği şutta golü buldu. 2-2

GOL! 74′ Sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Feytullah'ın pozisyonunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak çizgi üzerinde sekti. Topu önünde bulan Burak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

83′ Sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet Dereli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Burak, Mandjeck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

Sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet Dereli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Burak, Mandjeck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 84′ Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Recep Aydın'ın şutunda kaleci Korcan topu kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre, Furkan (Rıdvan dk. 80), Rahmi, Volkan, Muzaffer (Recep dk. 80), Burak (Yusuf Arslan dk. 87), Metehan (Kürşad dk. 46), Kenan (Feytullah dk. 65), Hüsamettin, Ali Dere, Ahmet Dereli

Yedekler: Emirhan, Serhat, Sami, Yusuf Esendere, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Kocaelispor: Korcan, Semih, Coelho, Mehmet, Atila, Mandjeck, Cisse, Diop (Mevlüt Erdinç dk. 81), Pereira, Benhur (Yiğitali dk. 60), Tisdell (İsa dk. 66)

Yedekler: İsmet, Mevlüt Çelik, Yılmaz, Alpay, Denizalp

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Diop (dk. 17), Pereira (dk. 22) (Kocaelispor), Ahmet Dereli (dk. 45+1), Kürşad (dk. 69), Burak (dk. 74) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Semih, Atila, Korcan, Yiğitali, Coelho (Kocaelispor), Furkan, Ali Dere, Ali Emre, Kürşad, Feytullah (Altınordu)