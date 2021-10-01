Altınordu, Menemenspor’u tek golle geçti
İzmir derbisinde Altınordu, Menemenspor'u Enis Destan'ın maçın başında attığı golüyle 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 10 puana yükselirken, konuk takım 8 puanda kaldı.
Maçtan Dakikalar
- 9. dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in kafayla aşırttığı topla buluşan Enis, ceza alanına girdi ve plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
- 18. dakikada gelişen Menemenspor atağında Ba'nın soldan yaptığı ortaya Pote kafayı vuramadı.
- 23. dakikada Altınordulu Recep'in sağdan ortasında savunmadan seken top Ahmet İlhan'ın önünde kaldı, sert şutunda top az farkla auta gitti.
- 40. dakikada Menemenspor'da Mete'nin sağdan kornerinde Mazlum'un kafa vuruşunu kaleci Ali Emre güçlükle çıkardı.
- 46. dakikada Enis sağdan ceza sahasına girdi, şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.
- 62. dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Yalçın'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.
- 82. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Pote'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Boşta kalan topa vuran Sabbah'ın şutu savunmadan döndü.
- 85. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Sinan Akgöl'ün ortasına ceza sahası içerisinde ters vuruş yapan Yusuf Arslan, topu kornere gönderdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Burak Cansız, Anıl Usta
Altınordu: Ali Emre, Rıdvan (Yusuf Esendemir dk. 84), Yusuf Arslan, Volkan, Ali,
Kürşad, Metehan (Muzaffer dk. 90+2), Recep , Ahmet İlhan (Anıl dk. 90+2), Hüsamettin, Enis (Feytullah dk. 55) (Ahmet Dereli dk. 84)
Yedekler: Emirhan, Burak, Furkan, Kenan, Rahmi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Batuhan, Sinan (Muhammed dk. 88), Mazlum, Kerem (Emir dk. 88), Mete, Cem, Ba, Emre Özer (Enes dk. 79), Ahmet Sagat (Sabbah dk. 67), Rasheed (Toni dk. 79), Pote
Yedekler: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel, Alhassan, Ömer
Teknik Sorumlu: Cenk Laleci
Gol: Enis (dk. 9) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Yusuf Arslan (Altınordu)