Altınordu play-off finalinde! Süper Lig’e son bilet: Altay-Altınordu

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek olan play-off’ta sıra finale geldi! Günün ilk maçında İstanbulspor’u deviren Altay adını finale yazdırmayı başarırken, yarı finalin diğer ayağında ise gülen Altınordu oldu. Altay-Altınordu final 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadelede Samsunspor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı ve İzmir temsilcisi adını finale yazdırdı.

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32. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçen Altınordu, soyunma odasına üstün gitti.

Final için gol yemeden 3 gole ihtiyaç duyan Samsunspor 55. dakikada Nadir Çiftçi’nin attığı penaltı golüyle 1-1’i yakaladı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, Samsunspor’u 2-1 öne geçirdi.

6 dakikada duraklamanın oynandığı mücadelenin son saniyelerinde Enis Destan’ın kalecinin açıldığını görüp kendi yarı sahasından attığı gol maçın skorunu belirledi: 2-2. Altınordu deplasman finalde bir diğer İzmir ekibi Altay’ın rakibi oldu.

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda İzmir’den iki takımın mücadele edeceği garantilenmiş oldu.

ALTAY 18 YIL, ALTINORDU 51 YILDIR SÜPER LİG’E HASRET

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig’e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig’e kadar düşmüştü.

Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig’de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmiş olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Recep'in ara pasında Ahmet İlhan Özek'in aşırtma vuruşu kaleci Nurullah'a çarpıp kornere çıktı.

14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Hamroun'un şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Ufuk'un soldan ortasında topla buluşan Metehan düzgün bir şutla takımını öne geçirdi. 0-1

38. dakikada Hamroun'un pasında Gökhan Karadeniz'in sert şutunu kaleci Erhan çeldi.

55. dakikada Erkam'ın sağdan yaptığı ortada Yasin'in şutunu kaleci Erhan güçlükle kontrol etti. VAR'dan gelen penaltı kararı sonrası Nadir penaltıyı gole çevirdi. 1-1

57. dakikada Coureur'un sol çaprazdan uzak direğe vurduğu şutu kaleci Erhan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

71. dakikada Altınordu’nun kullandığı kornerde Enis’in kafa şutunu kaleci Nurullah kurtardı.

82. dakikada İlyas’ın kullandığı kornerde kaleci Erhan’ın elinden kaçırdığı topu Yasin filelere yolladı. 2-1

90+6. dakikada kaleci Nurullah’ın da gol atmak için ileri çıktığı anda Enis Destan meşin yuvarlağı orta sahadan filelere yolladı. 2-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora Özkara

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Yalçın dk. 90+1), Veli Çetin (Coureur dk. 46), Kevin Boli, Mücahit Albayrak, Vukan Savicevic, Dja Djedje (Erhan dk. 79), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (İlyas dk. 45), Jugurtha Hamroun (Guido dk. 79), Nadir Çiftçi

Yedekler: Ahmet, Ferhat, Emirhan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Kaya, Metehan Mimaroğlu (Şeref dk. 81), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Enis dk. 70), Furkan Çil (Yusuf dk. 90+2), Recep Aydın

Yedekler: Mertcan, Furkan Metin, Yiğithan, Muzaffer, Burak, Emre, Ahmet Dereli,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Nadir (dk. 55 pen.), Yasin (dk. 82) (Samsunspor), Metehan (dk. 32), Enis (dk. 90+6) (Altınordu)

Sarı kartlar: Savicevic, Djedje (Samsunspor), Oğulcan, Rahmi, Enis (Altınordu)