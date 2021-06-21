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Altınordu, Recep Niyaz’a talip

Geçen sezon Süper Lig şansını play-off finalinde bir diğer İzmir ekibi Altay'a 1-0 yenilerek kaçıran Altınordu, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile ilgileniyor.

Güncellenme: 13:57, 21/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Altınordu, Recep Niyaz’a talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig’de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz’a talip oldu. Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig’de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı.

Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor’la 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Recep’in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1. Lig’e dönmesi halinde aynı hedefteki Altınordu’ya gelebileceği ifade edildi.

Futbola Denizlispor’da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe’de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor’da top koşturdu. Recep, son 3 sezonda Denizlispor’da oynadı. (DHA)

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