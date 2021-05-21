Altınordu, Samsun’da finali arayacak

TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında Altınordu, Samsunspor deplasmanında ter dökecek. Yarın 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Skor avantajını kullanmak istiyorlar

Geçtiğimiz salı günü sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu, rövanş maçında skor avantajını kullanarak finale yükselmek istiyor. İzmir temsilcisi, mücadeleden galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi rakibini eleyerek adını finale yazdıracak. Kırmızı-lacivertliler, rakibine karşı 2 farklı mağlubiyet alması halinde ise yarı finalde elenen taraf olacak.

Altınordu’nun, gol bulmak için risk alması beklenen rakibine karşı ön alanda baskılı ve kontra atağa dayalı bir futbol sergilemesi bekleniyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-0'ın avantajın çok önemli olduğunu belirterek, bu skoru en iyi şekilde kullanmak istediklerini söylemişti. Altınordu'da ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı durumu düşen Hüsamettin Yener dışında eksik oyuncu bulunmuyor.