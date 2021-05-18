Altınordu, Samsunspor’u yenerek avantajı kaptı

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ligi 6. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, 3. sıradaki Samsunspor’u ilk maçta 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 49. dakikasında Yusuf Arslan’ın golü Altınordu’yu 1-0 öne geçirdi. Konuk takım geride düştükten sonra oyuncu değişikleriyle skoru döndürmek istedi ancak 14 şut girişiminden sonuç çıkmadı.
Altınordu’da oyuna 64’te giren Hüsamettin Yener rakibine karşı ayağını fazla kaldırınca 84. dakikada hakemden kırmızı kart gördü.
Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde hakem Abdulkadir Bitigen VAR ekranından izlediği pozisyon sonrasında Samsunspor lehine penaltı kararı verdi. Altınordu kalecisi Erhan Erentürk, Gökhan Alsan’ın penaltısını kurtararak takımını ipten aldı!
Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.
Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından Süper Lig’e çıkacak olan son takımı belirleyecek final maçı ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Play-off’un diğer ayağında ise Altay, İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.
21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
33. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu.
49. dakikada sol taraftan Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte savunmadan sekti, kale önüne düşen topa dokunan Yusuf Yalçın Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
56. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Savicevic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk topu tek yumrukla uzaklaştırdı.
59. dakikada Ahmet İlhan Özek sol kanattan top sürerek ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan şutunu atsa da kaleci Nurullah Aslan yere yatarak topun sahibi oldu.
84. dakikada Samsunspor yarı sahasında yaşanan pozisyonda Altınordulu Hüsamettin Yener, Samsunsporlu Savicevic'e yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
89. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Ufuk Budak topa elle müdahale etti. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.
90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gökhan Alsan yerden sağ köşeye vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanarak penaltı atışını kurtardı.