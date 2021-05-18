Altınordu, Samsunspor’u yenerek avantajı kaptı

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ligi 6. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, 3. sıradaki Samsunspor’u ilk maçta 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 49. dakikasında Yusuf Arslan’ın golü Altınordu’yu 1-0 öne geçirdi. Konuk takım geride düştükten sonra oyuncu değişikleriyle skoru döndürmek istedi ancak 14 şut girişiminden sonuç çıkmadı.

Altınordu’da oyuna 64’te giren Hüsamettin Yener rakibine karşı ayağını fazla kaldırınca 84. dakikada hakemden kırmızı kart gördü.

90+3’TE PENALTI KURTARDI

Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde hakem Abdulkadir Bitigen VAR ekranından izlediği pozisyon sonrasında Samsunspor lehine penaltı kararı verdi. Altınordu kalecisi Erhan Erentürk, Gökhan Alsan’ın penaltısını kurtararak takımını ipten aldı!

Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından Süper Lig’e çıkacak olan son takımı belirleyecek final maçı ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Play-off’un diğer ayağında ise Altay, İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Şeref Özcan dk. 87), Metehan Mimaroğlu (Ufuk Budak dk. 87), Ahmet İlhan Özek (Burak İnce dk. 74), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 64)

Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Şeref Özcan dk. 87), Metehan Mimaroğlu (Ufuk Budak dk. 87), Ahmet İlhan Özek (Burak İnce dk. 74), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 64) Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Emre Nefiz, Yusuf Can Esendemir

Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Emre Nefiz, Yusuf Can Esendemir Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hüseyin Eroğlu Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Djedje, Savicevic (Erhan Kartal dk. 86), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 70), Yasin Öztekin (Guido Koçer dk. 70), Hamroun (Coureur dk. 80), Nadir Çiftçi

Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Djedje, Savicevic (Erhan Kartal dk. 86), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 70), Yasin Öztekin (Guido Koçer dk. 70), Hamroun (Coureur dk. 80), Nadir Çiftçi Yedekler: Furkan Köse, Emirhan Koca, Ferhat Çulcuoğlu, Boli

Furkan Köse, Emirhan Koca, Ferhat Çulcuoğlu, Boli Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ertuğrul Sağlam Gol: Yusuf Yalçın Arslan (dk. 49) (Altınordu)

Yusuf Yalçın Arslan (dk. 49) (Altınordu) Kırmızı Kart: Hüsamettin Yener (dk. 84) (Altınordu)

Hüsamettin Yener (dk. 84) (Altınordu) Sarı Kartlar: Kahraman Demirtaş, Recep Aydın (Altınordu), Yasin Öztekin, Savicevic (Samsunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu.

49. dakikada sol taraftan Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte savunmadan sekti, kale önüne düşen topa dokunan Yusuf Yalçın Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

56. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Savicevic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

59. dakikada Ahmet İlhan Özek sol kanattan top sürerek ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan şutunu atsa da kaleci Nurullah Aslan yere yatarak topun sahibi oldu.

84. dakikada Samsunspor yarı sahasında yaşanan pozisyonda Altınordulu Hüsamettin Yener, Samsunsporlu Savicevic'e yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

89. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Ufuk Budak topa elle müdahale etti. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gökhan Alsan yerden sağ köşeye vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanarak penaltı atışını kurtardı.