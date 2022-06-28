Altınordu sezonu açtı… ‘Athletic Bilbao olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz’

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yeni sezon açılışında takımı yalnız bırakmayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan "Athletic Bilbao olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

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Teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapılan çalışma öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri ve antrenörleri ile Altınordu taraftarları takıma başarı dileklerinde bulundu. Futbolcular yeni sezon fotoğraflarını çektirdikten sonra sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

A takımı sezon açılışında yalnız bırakmayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“BÜYÜK SIKINTILARIN YAŞANMADIĞI BİR SEZON DİLİYORUM”

Özkan, “Bütün dünyayı kavuran pandemiden çıkıldı. Dünya hem ekonomik hem sosyal kriz içinde. İnsanların eğlencelere de vakit ayırması lazım. Futbol da bu işin en popüler eğlence taraflarından birisi, büyük sıkıntıların yaşanmadığı bir sezon diliyorum” dedi.

Seyit Mehmet Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yılki kadromuzu neredeyse koruduk. Aynı kadroyla devam edeceğiz, bunun avantajını kullanacağız. Geçen seneki kadromuzdan Recep Aydın ayrıldı. Hüsamettin Yener’in durumu henüz net değil. Niğde’de kiralık oynayan Alperen Selvi ve Emre Oymak kadromuza geri döndü. Bertuğ Bayar’ı kadromuza dahil ettik. Bunun yanında kadromuzda yer alan 15 tane Öz Kaynak Sistemi oyuncumuz bu yıl biraz daha tecrübelendiler. Takıma daha da uyum sağladılar.”

“HEDEF İLK 6 İÇİNDE OLMAK”

Başkan Özkan, yeni sezonda Altınordu’nun Play-Off hedefiyle oynayacağını belirterek, “Geçen yıl sezonun son 11 haftalık bölümünde muhteşem bir performans göstermiştik. Aynı performansı göstermek istiyoruz. 5 yabancı oyuncunun oynatıldığı ligimizde yine bu toprakların çocuklarına güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer almak. Athletic Bilbao olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.