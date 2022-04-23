Altınordu’da taşlar oynayacak

Samsunspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da ilk 11'de zorunlu değişim gerçekleşecek.

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Spor Toto 1’inci Lig’de Pazartesi günü Yılport Samsunspor’a konuk olacak olan İzmir ekibi Altınordu’da kırmızı kart cezalısı Kubilay’ın yokluğunda iyileşen Kürdaş’ın forma giymesi, sarı kart cezalısı sağ kanat Ahmet İlhan’ın yokluğunda ise sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli’nin ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Devre arasında kiralık geldiği Ankaragücü’ne karşı iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği geçen hafta görev alamayan stoper Erdi’nin de Yusuf Yalçın’ın yerine 11’e döneceği belirtildi.

Son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan 41 puanlı kırmızı-lacivertliler, bu sezon ilk yarıda evinde 2-0 mağlup olduğu 43 puanlı Samsunspor’dan rövanşı alarak iyice rahatlamayı hedefliyor.