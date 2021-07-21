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Altınordu’da yaprak dökümü

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışan Altınordu'da dokuz futbolcu ile yollar ayrılırken, sadece bir isimle anlaşma sağlandı.

Güncellenme: 14:05, 21/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Altınordu’da yaprak dökümü

TFF 1inci Ligde geçen sezon Play-Off finalinde Altay’a kaybederek Süper Lig şansını kaçıran Altınordu, kadrosunda birçok kayıp verdi. Transferde sadece İstanbulspor’dan Ali Dere’yi kadrosuna dahil edebilen kırmızı-lacivertlilerde Furkan, Ufuk, Emre Nefiz, Sinan, Yiğithan, Kahraman, Oğulcan, Yiğit Emre Çeltik ve Metehan Mimaroğlu’yla da yollar ayrıldı.

Toplam 9 futbolcusuyla vedalaşan İzmir ekibinde Enis Destan ve Burak İnce’nin de Avrupa’ya gitmesi gündemde. Kalecisi Erhan’ı ise bırakmak istemeyen Altınordu’nun Kurban Bayramı’ndan sonra dış transfere ağırlık vereceği bildirildi.

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