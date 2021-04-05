Altınordu’dan Süper Lig yolunda müthiş seri

Altınordu, TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Eskişehirspor'u 6-3 mağlup etti. Kırmızı-lacivertlilerde Ahmet Dereli 4 gol atarken, Muzaffer Kocaer ve Burak İnce birer golle galibiyeti getirdi. Altınordu bu sonuçla 28 hafta sonunda puanını 52'ye çıkararak play-off potasındaki iddiasını korudu. İzmir temsilcisi aynı zamanda bu skorla bu sezon en fazla gol attığı mücadeleyi oynamış oldu.

Son olarak ikinci yarının ilk maçında Menemenspor’a 4-2 yenilen kırmızı-lacivertliler ardından 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak direkt ilk 2 yarışına ortak oldu. İzmir ekibi bitime 6 maç kala ikinci sıradaki Yılport Samsunspor’la arasındaki 2 puanlık farkı korurken, lider GZT Giresunspor’la puan farkını 5’e indirdi. Altınordu, bu periyotta Buraspor, Beypiliç Boluspor, Ankaraspor, Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor ve Eskişehirspor’u yenerken, Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor’la berabere kaldı.

“YUKARIYA TUTUNDUK”

Son 7 yıldır yer aldığı ligde ilk kez Süper Lig yarışında bu kadar iddialı konumda olan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 6 maçta ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Sezon sonunda ilk 6 sıranın içinde yer almayı hedeflediklerini belirten Eroğlu, “Eskişehirspor karşısında golleri erken bulmamız maçı kopardı. İkinci yarı değişikliklerden sonra oyunda bir düşüş yaşadık ve kalemizde golü gördük. Bu maçların oynanması zor. Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen karşılaşmayı kazandık, mutluyuz” diye konuştu.

Kırmızı-lacivertliler ligde kalan 6 haftada zorlu mücadelelere çıkacak. İzmir temsilcisi, 29. haftada konuk olacağı Keçiörengücü maçının ardından 30. haftada play-off potasındaki rakibi Adana Demirspor'u ağırlayacak. 31. haftada kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Altınordu, 32. haftada ligde şu anda lider durumda bulunan Giresunspor'u konuk edecek. 33. haftada yine iç sahada Tuzlaspor'la karşılaşacak olan İzmir temsilcisi, ligin son haftasında Balıkesirspor'un konuğu olacak.