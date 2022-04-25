Altınordu’nun serisi uzatmada bitti! Samsunspor galibiyeti hatırladı
Deplasmanda Samsunspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Altınordu'nun yenilmezlik serisi sona erdi. Samsunspor, dört maç aranın ardından galibiyetle tanıştı.
Spor Toto 1. Lig’in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’yu son saniye golüyle 2-1 mağlup etti.
Samsunspor’un gollerini Feytullah ve Tallo atarken, Altınordu’nun golünü Fofana kaydetti.
Dört maçlık aranın ardından galip gelen Samsunspor puanını 46’ya yükseltirken, yedi maç sonra mağlup olan Altınordu 41 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
18′ Feytullah'ın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta çıktı.
19′ Savicevic'in pasına iyi vuran Fofana'nın şutunu kaleci Ali parmak ucuyla kurtardı.
GOL! 31′ Berk'in savunmadaki hatasını affetmeyen Feytullah takımını öne geçiren golü attı. 0-1
33′ Çalımlarla ceza sahasına giren Polat'ın ortasında Fofana skoru eşitledi. 1-1
46′ Ali’nin pasında 6 pasta topla buluşan Tomane’nin şutu üstten auta çıktı.
68′ Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sami’nin şutu direğin sağından auta çıktı.
74′ Ceza sahasına atılan uzun topu iyi kontrol eden Anıl’ın şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.
90+3′ Savicevic’in ortasına iyi yükselen Tallo kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi. 2-1