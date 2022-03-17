Altınordu’ya Katar’dan misafir: Aspire Academy

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, Katarlı Aspire Academy'yi ağırladı. Göztepe U19 ve Altınordu Futbol Akademisi ile maç yapan Aspire Academy, İzmir kulübüyle iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı.

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, Katar’ın dünyaca ünlü spor akademisi Aspire Academy’i İzmir’de ağırladı.

100 kişilik bir kafile ile birlikte İzmir’de kamp yapan Katar temsilcisi kentte bulunduğu süre içinde Altınordu Futbol Akademisi takımları ve Göztepe U19 takımı ile özel maçlar yaptı. Altınordu’nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde çalışan Aspire Academy, maçlarını ise Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadı. Aspire Academy U16 Takım Koordinatörü Khalif Saleh Alsada, gelecek yıllarda da iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür etti.

Aspire Academy U19 Takım Teknik Direktörü Inaki Gonzalez Abadia ise genç sporcuların yetişmesi için Altınordu ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade etti. Gonzalez Abadia, “Buraya geldiğimiz günden beri bizimle yakından ilgileniyorsunuz. Altınordu’nun genç oyunculara verdiği önemi zaten biliyoruz. Antrenörleriniz de genç sporcuların eğitimi için oldukça kararlılar. Başkan da büyük yatırımlar yapıyor. Maçlarımızı oynadığımız tesisler harika. Genç sporcuların iyi yetişmesi için her şey düşünülmüş” diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHNE’DEN ZİYARET

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hafta içinde Altınordu’yu ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan eşliğinde Torbalı Metin Oktay Tesislerini gezen Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, gördüklerinden çok etkilendiğini ifade ederek, “Çok güzel bir kompleks yapılmış. Seyit Mehmet Özkan’a çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir yeri görünce gurur duydum, çocuklarımızın yüzlerindeki ifadeyi görünce ayrıca mutlu oldum. Burada geleceğin sporcuları ve iyi insanlar yetişiyor. Emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya ve başkanımıza destek olmaya hazırız. Hem İzmir hem de şahsım için kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Özkan daha sonra Şahne’ye isminin yazılı olduğu Altınordu forması, Şahne ise Özkan’a plaket verdi.

