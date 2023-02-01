Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş transferi için Konya’dan ayrıldı

Beşiktaş'a transferi konuşulan Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlılar ile görüşmek için Konya'dan ayrıldı.

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Beşiktaş Kulübü Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’in transferini KAP’a bildirdi. Konya’dan ayrılan oyuncu havalimanında soruları yanıtlarken siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi. İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

”Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.”

‘KARİYERİM DEVAM EDİYOR’

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Hadziahmetovic, “7 yıldır Konya’daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya’yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor” dedi.

İngiltere’den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine Hadziahmetovic, “Beşiktaş daha ısrarlıydı” diye konuştu.

‘BEN DE ONLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM’

Konyaspor’a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek’in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hadziahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisinin olduğu transferde, Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya’dan ayrılmak üzere Konya Havalimanı’na geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Amir Hadziahmetovic, “7 yıldır Konya’daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya’yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım” ifadelerini kullandı.

‘BEŞİKTAŞ DAHA ISRARLIYDI’

İngiltere’den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine futbolcu, “Beşiktaş daha ısrarlıydı” diye konuştu. Hadziahmetovic, açıklamalarının ardından saat 16.45 uçağıyla İstanbula doğru yola çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor’da 199 maçta forma giydi.