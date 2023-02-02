Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. KAP'a yapılan açıklamada Amir Hadziahmetovic'in maliyeti de belli oldu.

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Beşiktaş, arabam.com Konyaspor’un Bosnalı oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, bu transfer için Konya ekibine 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun olası bir sonraki satışından elde edilecek gelirin azami yüzde 20’si Konya ekibine verilecek. Bosnalı oyuncu ise bu sezonunun geri kalan bölümünde 580 bin Euro, geri kalan sezonlar için sezon başına 1 milyon 160 bin Euro kazanacak.

DETAYLAR BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovicin transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü arabam.com Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. arabam.com Konyaspor Kulübü’ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu’nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20’sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından arabam.com Konyaspor Kulübü’ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”