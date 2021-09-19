Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Cracovia Stadyumu’nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3’üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32’nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42’nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya’nın gollerini ise 14’üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2’nci dakikada Dimitri Udalov’dan attı.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 21.00’de Cracovia Stadyumu’nda oynanacak finalde, yarı finalde ev sahibi Polonya’yı 2-1 yenen İspanya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu’nda Gürcistan’ı 10-0, İtalya’yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda’yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.