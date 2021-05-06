Anadolu Efes Ergin Ataman ile ‘yola devam’ dedi! Yeni sözleşme…

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile iki yıl daha yola devam etme kararı aldı. Anadolu Efes Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Koç Ergin Ataman ile iki yıl daha birlikteyiz! Birlikte nice zaferlere!” denildi.

Geçtiğiniz yıl Euroleague’in iptal edilmesiyle şampiyonluk kupasını kazanma şansını kaybeden Ergin Atama bu yıl bir kez daha ekibiyle birlikte Final Four biletini almıştı.

Anadolu Efes Kulübü resmi hesabından Ataman ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.

Ergin Ataman'ın takımımızın başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Takımımız, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde bu sezon Turkish Airlines Euroleague'de İspanya'nın Real Madrid takımını play-off serisinde 3-2 ile geçerek adını Final Four'a yazdırmıştı.