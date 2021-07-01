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Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, önce Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Güncellenme: 15:34, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, normal sezon ve Final Four’un MVP'si Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Basketbol Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, normal sezon ve Final Four’un MVP'si Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada “2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik!” ifadelerine yer verildi.