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Anadolu Efes yarı final ilk maçında Beşiktaş Icrypex’ı 96-77 mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde lacivert-beyazlılar 1-0 öne geçti.

Güncellenme: 23:50, 19/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Anadolu Efes yarı final ilk maçında Beşiktaş Icrypex’ı 96-77 mağlup etti

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş Icrypex’i 96-77 mağlup etti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride lacivert-beyazlı ekip, 1-0 öne geçti. İki takım serinin ikinci maçında yine Anadolu Efes’in sahasında 21 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu

ANADOLU EFES: Beaubois 8, Sertaç Şanlı 21, Micic 19, Simon 10, Moerman 12, Larkin 9, Dunston 12, Erten Gazi 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 30, Ercan Osmani 14, Blackmon 8, Alperen Şengün 6, Johnson 7, Furkan Haltalı 9, Egehan Arna 2, Berry 1, Mehmet Yağmur, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı

1. PERİYOT: 35-17

DEVRE: 53-31

3. PERİYOT: 73-56