Ancelotti zirvede tek başına! Tarihe geçti…

Real Madrid ile ikinci kez toplamda 4. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Carlo Ancelotti adını tarihe yazdırdı.

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Real Madrid’in başında Liverpool’u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden İtalyan hoca Carlo Ancelotti bu zafer ile birlikte tek başına tarihe geçti.

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007’de Milan, 2014’te de Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı “UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en fazla kazanan teknik direktör” rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.

2005’TE İSTANBUL’DA KAYBETMİŞTİ

Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005’te İstanbul’da Liverpool’a karşı yaşadı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool karşısında aldıkları galibiyeti ‘İnanamıyorum’ sözleriyle niteleyen Ancelotti’nin maç sonu ilk sözleri şu oldu:

“İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!”