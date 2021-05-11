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Anderson Talisca ilk görüşmeyi yaptı! Çin’den ayrılıyor

Çin'de yabancı futbolcuların maaşlarına getirilen sınırlamadan sonra Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'den ayrılık hazırlığında... Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in de kadrosunda yer aldığı Al Hilal ile görüşüyor.

Güncellenme: 11:43, 11/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Anderson Talisca ilk görüşmeyi yaptı! Çin’den ayrılıyor

Beşiktaş’ta geçirdiği iki kiralık sezonun ardından siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca’nın Çin’den sonraki yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.

Çin Futbol Federasyonu’nun yeni kuralı sonrasında ülke vatandaşı dışındaki oyuncular için getirilen 3 milyon Euro’luk maaş sınırı sonrasında Brezilyalı futbolcu için Al Hilal teklif yaptı.

5 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Goal’ün Arapça edisyonun haberine göre; Al Hilal, Talisca ve menajeriyle bir araya gelerek teklifini iletti. Oyuncuya 2 yıllık sözleşme öneren Suudi ekibi, Guangzhou Evergrande’nin 6 milyon Euro’luk bonservis talebine ise 5 milyon Euro önerdi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis’i de kadrosunda bulunduran Al Hilal, sözleşmesinin sonuna gelen Giovinco yerine Talisca’yı istiyor.

MAREGA’YI TRANSFER ETTİLER

Ligin bitimine 4 hafta kala 3 puanlık avantajla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal, Porto ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki forvet Moussa Marega’yı da transfer ettiğini açıklamıştı.

Arapça Beşiktaş Çin Euro Futbol Galatasaray oyuncu Porto Suudi Arabistan transfer