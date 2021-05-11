Anderson Talisca ilk görüşmeyi yaptı! Çin’den ayrılıyor

Beşiktaş’ta geçirdiği iki kiralık sezonun ardından siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca’nın Çin’den sonraki yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.

Çin Futbol Federasyonu’nun yeni kuralı sonrasında ülke vatandaşı dışındaki oyuncular için getirilen 3 milyon Euro’luk maaş sınırı sonrasında Brezilyalı futbolcu için Al Hilal teklif yaptı.

5 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Goal’ün Arapça edisyonun haberine göre; Al Hilal, Talisca ve menajeriyle bir araya gelerek teklifini iletti. Oyuncuya 2 yıllık sözleşme öneren Suudi ekibi, Guangzhou Evergrande’nin 6 milyon Euro’luk bonservis talebine ise 5 milyon Euro önerdi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis’i de kadrosunda bulunduran Al Hilal, sözleşmesinin sonuna gelen Giovinco yerine Talisca’yı istiyor.

MAREGA’YI TRANSFER ETTİLER

Ligin bitimine 4 hafta kala 3 puanlık avantajla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal, Porto ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki forvet Moussa Marega’yı da transfer ettiğini açıklamıştı.