Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca’yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Talisca is yellow pic.twitter.com/6p7y6Plku4 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 17, 2021

Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 55 maçta 27 gol-9 asistle etkili bir performans sergiledi.