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Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Güncellenme: 17:44, 17/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca’yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 55 maçta 27 gol-9 asistle etkili bir performans sergiledi.

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