Andre Pirlo izdihamı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'ni VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andre Pirlo da izledi. Taraftarlar, Andre Pirlo'ya yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük’ün anlaşma sağladığı teknik adam Pirlo, Kadın Futbol Süper Ligi Finali’nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor’un karşılaştığı maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda protokol tribününden seyretti.
Andre Pirlo’ya ilgi yoğu olurken, İtalyan teknik adam kendisiyle selfie çekilmek isteyenleri geri çevirmedi.