Andrea Pirlo: “Çok fazla ilişkim var, gerekirse bu ilişkilerimi kullanacağım”

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, bugün düzenlenen imza töreni ile kendisini bir yıllığına Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Andrea Pirlo'nun yanı sıra kulübün asbaşkanı Serkan Hurma da hazır bulundu.

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İlk olarak söz alan Serkan Hurma, 4 yıl önce başlattıkları projede hedeflerinin Süper Lig olmadığını, Avrupa kupaları olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bize çok yardımcı olacağını düşündüğümüz Andrea Pirlo’yla anlaştık. İsmi dünyaca kabul görmüş bir marka. Böyle önemli bir ismi ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa hedefi için sürekli çalışıyoruz ve takımı ileriye götürmeye çalışıyoruz. İtalya’da kurduğumuz güçlü bağlantılardan çeşitli bilgiler aldık. Özellikle Juventus’taki ilişkilerimiz, bu tarz bir fikrin oluşabileceğini söylediler. Her kulübün isteyeceği gibi biz de Pirlo’yla çalışmayı çok istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz.”

“4 SENEDİR STAT KONUSUNDA YAPMADIĞIMIZ ÇALIŞMA KALMADI”

Stat konusuyla ilgili açıklama yapan Hurma, “4 senedir yapmadığımız çalışma kalmadı bu konuda. Görüşmeler sırasında da kendi stadımızın, tesisimizin, üzerinde Karagümrük yazan otobüsümüzün bile olmayışı, Pirlo gibi bir isimle görüşürken, konuşmaları zorlaştırıyor. Başkanımız bu konuda elinden geleni yapıyor. Ancak bu bir kulübün kendi başına yapacağı bir şey değil. Devletimizden destek bekliyoruz. Biz ülke futboluna böyle renk kattıkça eminim ki kısa sürede çözülecektir” dedi.

İki tarafın da anlaşma süresinin bir yıl olması konusunda anlaştığını kaydeden Hurma, “Anlaşma süresinin özel bir sebebi yok. İki taraf da 1 yılın daha uygun olacağını düşündü. İki tarafı da güvence altına alan bir kağıt parçası aslında sözleşme. Taraflar birlikte olmaktan dolayı mutlu oldukça, bu birliktelik devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

ANDREA PIRLO: FATİH TERİM’E KARŞI İYİ HİSLERİM VAR

Fatih Karagümrük Kulübü’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Andrea Pirlo, kendileri adına iyi bir sezon olmasını diledi. İtalyan çalıştırıcı, kitabında Fatih Terim hakkında kullandığı ifadelerin sorulması üzerine, “Aslında kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım, Türkiye’de böyle bir şeyler söylendiği. Belki de farklı tercüme edildi. Tek söylediğim şey, Fatih Terim’i çok fazla hatırlamadığım. Çünkü sadece 2 ay çalıştık. Benim çok iyi hislerim var ona karşı” diye konuştu.

Türkiye’yi daha önceden de takip ettiğini dile getiren Pirlo, “Bu takımda başka İtalyanların oynadığını da gördüm. O yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Benim için Türkiye’ye gelmek önemliydi. Bu takım kendisini geliştirmek istediği için de benim için önemliydi. Benim de istediğim buydu” ifadelerini kullandı.

“ÇOK FAZLA İLİŞKİM VAR, GEREKİRSE BU İLİŞKİLERİMİ KULLANACAĞIM”

Çok önemli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Pirlo, “Çok fazla ilişkim var, gerekirse bu ilişkilerimi kullanacağım. İtalya’da oynayan çok Türk oyuncu var. Onları takip ediyorum. Türkiye’ye gelen İtalyan teknik direktörleri de takip ediyordum. Bu yüzden buraya gelmek ilgimi çekiyordu. Oyuncular özelinde konuşmak hoşuma gitmiyor. Benim takımımdakileri tanımak istiyorum” dedi.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’a kaybetmelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo, “Memnuniyetle bu statta sahaya çıkacağım ve umarım önümüzdeki sene çok fazla başarı elde ederiz” açıklamasını yaptı.

“KARAGÜMRÜK’ÜN VARMAK İSTEDİĞİ YERİ DUYUNCA BENİM İLGİMİ ÇEKTİ”

Çok fazla kulüple teması ve iletişimi olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, “Karagümrük’ün varmak istediği yeri duyunca benim ilgimi çekti. Benim de hedeflerim kulüple aynı. O yüzden tercih yapmak hiç zor olmadı. Ben de bu yolda yürümek istiyordum. Bu takım benim daha fazla ilgimi çekti ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Kariyerim boyunca kazanmak için oynadım ve burada da kazanmak için yer alıyorum. Biliyorum ki kazanmak için de iyi oynamak lazım. Elimden geldiği kadar bunu yapacağım” şeklinde konuştu.

Pirlo, İstanbul’u bugüne kadar gezme imkanı olmadığını da kaydederek şunları söyledi: “İstanbul’a önceki gelişlerimde havalimanı, stadyum ve oteli görebildim, hiç gezemedim. Şu anda tabii ki antrenmanlardan kalan vakitte İstanbul’u görmek istiyorum” diye konuştu.

Son olarak kadro ve oyun anlayışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Benim kendi yöntemlerim var. Aklımda sistemsel fikirlerim var. Oyuncular göre istediğimiz noktaya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda hangi oyuncuları almamız gerektiğiyle ilgili çalışma yapmaya vaktimiz var. Bu duruma da bakacağız” diyerek sözlerini tamamladı.