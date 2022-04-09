Andreas Cornelius inanılmaz kaçırdı! Şaşkına çeviren an…

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının 19. dakikasında herkesi şaşkına çeviren bir pozisyon yaşandı. Andreas Cornelius'un altıpas içindeki kafa vuruşu ağlarla buluştu zannedilirken kaleci Günay Güvenç inanılmaz bir refleks gösterdi.

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Süper Lig 32. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan lider Trabzonspor, 19. dakikada Andreas Cornelius ile golle burun buruna geldi.

Edin Visca’nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ancak gelen topu tekrar içeriye çeviren Visca’nın pasını altıpas içindeki Cornelius kafayla ağlara göndermek istedi. Ancak bomboş pozisyondaki Danimarklı forvet topu direğe nişanladı. Direkten seken top çizgi üzerinde süzülürken kaleci Günay Güvenç kritik bir refleksle topu tokatladı ve gol olmasını engelledi.

Trabzonsporlu futbolcular topun kale çizgisi geçtiği itirazında bulundu, ancak pozisyon VAR’da kontrol edildikten sonra topun çizgiyi geçmediği de kesinleşti.