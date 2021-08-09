Andreas Cornelius’a Trabzon’da coşkulu karşılama

Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi. Andreas Cornelius'u coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Trabzon Havalimanı’nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Saat 17.00’de özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı oyuncuyu çok sayıda bordo-mavili taraftar karşılarken, 28 yaşındaki futbolcu taraftarları Trabzonspor forması ile selamladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılanan Cornelius, ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Bu arada Trabzonspor’un yeni transferi olan bir başka isim Gervinho, Parma’dan takım arkadaşı olan Cornelius ile yeni sezonda bordo-mavili forma altında yine birlikte mücadele edecek.